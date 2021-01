Onda de ordens executivas

Poucas horas depois de entrar na Casa Branca, Biden planeja assinar uma série de ordens executivas destinadas a fazer um claro rompimento com o governo de seu antecessor, de acordo com um memorando publicado pela imprensa americana.

As ordens executivas são apenas parte de um plano ambicioso para seus primeiros 10 dias no cargo, de acordo com o memorando.

O presidente eleito também deve enviar um novo projeto de lei de imigração ao Congresso, bem como sua intenção de obter a aprovação de seu plano de estímulo de US$ 1,9 trilhão para ajudar na recuperação econômica do país após o coronavírus.

Biden também afirmou que seu governo terá como objetivo fornecer 100 milhões de vacinas conta a covid-19 em seus primeiros 100 dias no cargo, descrevendo a estratégia atual de entrega da vacina como um “fracasso deplorável”.

Algumas das primeiras ordens executivas de Biden: