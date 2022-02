Rio Grande do Sul Posse dos novos membros da diretoria da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Martinewski falou da importância da atuação associativa para garantir as melhores condições de trabalho e o pleno direito das juízas e juízes do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Ajuris Martinewski falou da importância da atuação associativa para garantir as melhores condições de trabalho e o pleno direito das juízas e juízes do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Ajuris) Foto: Divulgação/Ajuris

O desembargador Cláudio Martinewski tomou posse como o 38º presidente da Ajuris (Associação dos Juízes do RS) no final da tarde desta terça-feira (1) para o biênio 2022-23. Com um discurso forte, Martinewski falou dos compromissos de sua gestão com a atuação associativa e também com a participação da Ajuris em debates e eventos que envolvem o interesse social e a defesa do Estado Democrático de Direito.

Restrita a convidados e obedecendo as normas de segurança sanitária, a cerimônia solene foi realizada no auditório Mondercil Paulo de Moraes, localizado na sede do Ministério Público do RS, em Porto Alegre.

Primeiro a se manifestar, o juiz de Direito Orlando Faccini Neto, que deixou a presidência da entidade, fez um discurso de agradecimento e lembrando da gestão 2020-21, ocorrida no período da pandemia. “Esses dois anos passaram-se rápido demais, entretanto sucedeu que foram anos poucos vividos no sentido que as experiências humanas mais importantes não aconteceram. O que coube fazermos, diante do quadro que se instituiu, é realizarmos o nosso melhor. Procurei nesse período dar o que tinha de melhor, com os meus limites e características. Acredito que a circunstância de estar saindo com o espírito leve, demonstra que conseguimos algum sucesso”, destacou.

Em sua manifestação como novo presidente da Ajuris, Martinewski falou da importância da atuação associativa para garantir as melhores condições de trabalho e o pleno direito das juízas e juízes do Rio Grande do Sul. “Assumo a condição de porta-voz da combatente, altiva, produtiva e inovadora magistratura gaúcha. Vamos usar dessa voz para que a sociedade tenha cada vez mais uma melhor compreensão das condições e da força do trabalho dos magistrados. Vamos proclamar para que cada vez mais encontre eco na sociedade o que pulsa na alma de cada um dos juízes e juízas gaúchos: o desejo de bem servir às suas comunidades”, afirmou.

O evento contou com a presença da presidente recém-empossada do Tribunal de Justiça do RS, Iris Helena Medeiros Nogueira; do novo presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira; do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, representando o governador Eduardo Leite; do procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles; do coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior, representando a entidade, e de cerca de 100 líderes e representantes dos Três Poderes, de associações civis e de classe.

Novo presidente

Natural de Porto Alegre, Cláudio Martinewski é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, com especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e MBA em Administração do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas.

Ingressou na magistratura como pretor em 1987 e, em 1990, assumiu como juiz, atuando nas comarcas de Encantado, Dom Pedrito e Porto Alegre, onde atuou na 6ª Vara da Fazenda Pública. Foi juiz-corregedor no Tribunal de Justiça do RS, diretor da Escola da Magistratura da AJURIS e diretor do Foro da Capital. Em 2014, foi promovido a desembargador e passou a integrar a 23ª Câmara Cível do TJ-RS.

Empossados

Conselho Executivo: Presidente: Cláudio Martinewski; Vice-presidente Administrativo: Cristiano Vilhalba Flores; Vice-presidente de Patrimônio e Finanças: Thiago Dias da Cunha; Vice-presidente Cultural: Daniel Neves Pereira; Vice-presidente Social: Amita Leão Barcellos Milleto; Vice-presidente de Aposentados: Helena Ruppenthal Cunha; Diretora da Escola da Magistratura da Ajuris: Patricia Laydner; Vice-diretora: Clarissa Costa de Lima.

Conselho Deliberativo: Mauro Peil Martins; Angelo Maraninchi Giannakos; Laura de Borba Maciel Fleck; Tomás Silveira Martins Hartmann; Eduardo Sávio Busanello; Mauro Borba; Henrique Osvaldo Poeta Roenick; Fernanda Ghiringhelli de Azevedo; Silvio Viezzer; Gabriela Dantas Bobsin; Helga Inge Reeps; Priscila Gomes Palmeiro; Cleber Cardoso Pires; Flávio Mendes Rabello; Lizandra Cericato.

Conselho Fiscal: Rosane Wanner da Silva Bordasch; Leandro Raul Klippel; Léo Pietrowski.

Departamento de Assistência à Saúde: Diretor: José Eugênio Tedesco; Subdiretores Paulo Augusto Monte Lopes, Marcelo Mairon Rodrigues e Flávio Mendes Rabello.

