Mundo Possíveis restos humanos são encontrados entre os destroços do submarino Titan

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As cinco pessoas que estavam a bordo e morreram instantaneamente durante a implosão Foto: Reprodução As cinco pessoas que estavam a bordo e morreram instantaneamente durante a implosão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (28) que possíveis restos humanos foram encontrados nos destroços do submarino Titan, que implodiu na semana passada no Atlântico Norte, levando a morte das cinco pessoas que estavam a bordo e morreram instantaneamente durante a implosão.

Também na quarta, os destroços resgatados do submarino Titan foram levados à terra. As equipes descarregaram o material no porto da cidade de St. John’s, no Canadá.

Os destroços só chegaram à terra firme seis dias depois de a Guarda Costeira norte-americana anunciar ter encontrado os restos do submarino e confirmado a morte dos cinco tripulantes.

Em comunicado, Jason Neubaue, que lidera as investigações, afirmou que as evidências fornecerão aos investigadores informações críticas sobre a causa dessa tragédia.

“Ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan e ajudar a garantir que uma tragédia semelhante não ocorra novamente”, disse.

Os pedaços da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão.

O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos – que liderou também os trabalhos de busca – e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas.

Relembre o caso

A expedição começou na sexta-feira, 16 de junho, partindo de Newsfoundland, no Canadá. A descida propriamente dita teve início no domingo (18) pelos destroços do Titanic, que afundou em 1912, no Oceano Atlântico. O Titanic está cerca 3,8 mil metros de profundidade, a 650 km da costa do Canadá. Carregando cinco passageiros, incluindo o CEO da empresa, a embarcação perdeu comunicação poucas horas depois de submergir.

A expectativa inicial era que demorasse cerca de duas horas para chegar aos destroços do Titanic. Entretanto, o módulo perdeu comunicação após 1 hora e 45 minutos de viagem. A expedição tem o valor de US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) por cada passageiro.

A busca chegou ao fim quando a Guarda Costeira detectou destroços próximos da área do Titanic. Após análise, confirmou que os restos pertenciam ao submarino desaparecido.

As autoridades informaram que o submarino sofreu uma “implosão catastrófica” de acordo com a análise dos destroços encontrados mais cedo. Ainda não se sabe a causa específica da implosão do casco, embora já se supunha que a embarcação não tinha capacidade de suportar a pressão da profundidade onde estava.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/possiveis-restos-humanos-sao-descobertos-entre-os-destrocos-do-submarino-titan-dizem-autoridades/

Possíveis restos humanos são encontrados entre os destroços do submarino Titan

2023-06-29