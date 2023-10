Notícias Possível indicação do ministro da Justiça para vaga no Supremo racha o partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Encontro entre Valdemar Costa Neto e Flávio Dino não foi registrado na agenda do ministro. (Foto: Reprodução)

A declaração do presidente nacional do PL, Valdemar Costa, sobre um possível apoio à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF) gerou uma instabilidade entre os parlamentares do partido. Alguns senadores criticaram a declaração de Valdemar e os deputados federais do partido também duvidaram.

Para o deputado federal André Fernandes (PL-CE), a notícia sobre o suposto apoio “é falsa”. “Acabei de falar com Jair Bolsonaro. O presidente reiterou que não existe a menor possibilidade disso acontecer. A imprensa deturpou as palavras do Valdemar. Segue o jogo!”, escreveu Fernandes pela rede X, antigo Twitter.

Filho “zero-um” de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi às redes sociais rebater o possível apoio. Ele afirmou que “jamais” votaria a favor da indicação de Dino, a quem chamou de “arrogante” e “prepotente”.

“Minha posição pessoal é que jamais votaria a favor de uma pessoa arrogante, prepotente, que defende aborto, não combate o tráfico de drogas e armas, debocha do Senado e usa ‘sua’ polícia para perseguir políticos até do governo que integra, quem dirá opositores. Não passaria”, publicou.

A suposta indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para assumir uma das cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF) com a saída da ministra Rosa Weber vem sendo bastante criticada por parlamentares da oposição.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) considerou “inadmissível” o ministro Flávio Dino ser cogitado para o STF, sendo que “ele já falou abertamente que acabou a história da liberdade de expressão no país”. “Não tem respeito aos direitos fundamentais e se há uma opção pior para ser ministro do que ele, eu não conheço mesmo, talvez seria menos pior colocar um Nardoni ou Marcola”, declarou Gayer.

Encontro com Dino

Presidente nacional do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto se reuniu com Flávio Dino antes de anunciar publicamente apoio à eventual indicação do ministro da Justiça ao STF por Lula. O encontro teria ocorrido no dia 19 de setembro, no Ministério da Justiça, mas não foi registrado na agenda oficial de Dino. Valdemar estava acompanhado do líder do PL na Câmara, Altineu Cortês (RJ).

Uma semana depois do encontro, Valdemar afirmou publicamente que a bancada do PL no Senado deverá votar a favor da possível indicação de Dino ao Supremo. O político destacou que a escolha do ministro do Supremo é de competência do presidente da República. “Se for um cidadão preparado, que é o caso, devemos votar a favor”, falou Valdemar.

Repercussão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou ter conversado com Valdemar sobre o suposto apoio a Dino. Ele contou ter ouvido do presidente do partido que “a indicação é do presidente da República. Agora, a aprovação é outra história”.

Bolsonaro também disse ter conversador com senadores, que o disseram que “de jeito nenhum votariam em Flávio Dino em uma possível sabatina no Senado”. Acusou o ministro de perseguir opositores, sabotar investigações do 8 de Janeiro e “outras coisas mais”.

Possível indicação do ministro da Justiça para vaga no Supremo racha o partido de Bolsonaro

