Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Em formato de contêiner, o equipamento tem 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. (Foto: Rodger Timm/PMPA)

O posto avançado da Guarda Municipal no Parque Farroupilha (Redenção) será entregue à população de Porto Alegre nessa sexta-feira (28). Em formato de contêiner, o equipamento tem 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura e fica localizado próximo ao Monumento do Expedicionário, junto à avenida José Bonifácio.

O projeto não gerou custos à administração, viabilizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) e duas empresas privadas. A cerimônia de entrega será às 14h, com a presença do prefeito Sebastião Melo.

Processo seletivo

Em outra frente, a prefeitura de Porto Alegre nomeou neste mês os 61 candidatos aprovados no último processo seletivo da Guarda Municipal. Os nomes dos convocados foram publicados no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Os novos servidores serão vinculados à Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG). Eles entram no período de estágio probatório a partir da entrega dos exames admissionais e da documentação exigida no edital.

“São muito bem-vindos à corporação, que não recebe novos agentes desde 2015. A Guarda Municipal tem papel fundamental no apoio à segurança na nossa Capital. Em breve teremos novo concurso”, afirmou o prefeito Sebastião Melo na ocasião.

O concurso público 719, organizado pela Secretaria de Administração e Patrimônio (SMAP), teve início no ano passado. “A chegada de mais servidores é fundamental para a continuidade do trabalho de qualificação da Guarda Municipal. Nossos agentes têm atuado em diversas frentes, em conjunto com os demais órgãos de segurança, e agora teremos uma área de abrangência ainda maior”, afirma o secretário de Segurança, Alexandre Aragon.

Próximos passos

O estágio probatório dos novos guardas municipais consistirá em um curso de 800 horas/aula, no qual os servidores receberão toda a orientação necessária antes de reforçar o patrulhamento da corporação nas ruas. Os cargos são de provimento efetivo, ou seja, com estabilidade no caso de aprovação após três anos.

“Este curso de formação segue as normas determinadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele abrange, dentre outras coisas, conteúdos da área técnica policial, armamento, legislação, defesa pessoal, condicionamento físico, administração pública e direitos humanos”, ressalta o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

