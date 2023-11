Acontece Potenciais do mercado internacional estarão em pauta no Fórum Desafios da Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Foto: Divulgação/Portos RS

Promovido pela Rede Pampa, em parceria com o governo do Estado, Banrisul, Badesul, BRDE e Corsan, o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha promete discutir a influência do mercado internacional sobre o Rio Grande do Sul. De acordo com o ex-jogador de futebol uruguaio e sócio da Hipermix Sul, Diego Lugano, este é o maior desafio contemporâneo para a indústria no Mercosul.

“O RS tem uma cultura muito similar ao Uruguai. É um estado que dá muita garantia e segurança jurídica para o empreendedor se instalar e se prospectar anos para frente, sem tanta instabilidade. Isso fez com que eu tivesse confiança de me instalar, como empreendedor, no estado e é uma motivação para seguir crescendo nos negócios”, explica Lugano, que é um dos painelistas do evento.

O encontro abordará, ainda, as mudanças nas esferas políticas e socioeconômicas do Brasil e do mundo, discutindo como o RS deve se posicionar diante deste contexto, projetando-se para o futuro.

O fórum acontece na próxima quinta-feira (9), às 14h30, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A programação completa está disponível em www.forumdesenvolvimentors.com.br. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site do evento.

