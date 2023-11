Acontece Pesquisa sobre sensação de segurança no Centro Histórico e 4º Distrito é aplicada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

O questionário é uma etapa do programa de financiamento Centro+4D, em captação pela Prefeitura junto ao Banco Mundial e à Agência Francesa de Desenvolvimento Foto: Cristine Rochol Foto: Cristine Rochol

Para fomentar o projeto de revitalização do Centro Histórico e da região do 4º Distrito, associado ao programa de financiamento Centro+4D, com um valor de R$ 1 bilhão em captação pela Prefeitura junto ao Banco Mundial e à Agência Francesa de Desenvolvimento, o Instituto Cidade Segura, está conduzindo um estudo sobre a segurança no Centro Histórico e no 4º Distrito de Porto Alegre. Essa pesquisa, executada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), pretende compreender a percepção de segurança nesses locais.

Os moradores e visitantes dessas áreas são convidados a participar da pesquisa, que pode ser respondida tanto online como presencialmente. O questionário online é de rápida conclusão, levando cerca de 5 minutos, e podendo ser interrompido a qualquer momento.

Proteção de dados: Respeitando rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e em conformidade com a política de privacidade do Banco Mundial, todas as informações fornecidas serão mantidas em sigilo. Os dados coletados serão analisados de maneira agregada e anônima, e somente os resultados consolidados serão divulgados. Quaisquer dados pessoais compartilhados serão tratados com segurança e excluídos em até 6 meses após a conclusão das análises, sem compartilhamento com terceiros.

O questionário está disponível no site oficial da prefeitura de Porto Alegre.

