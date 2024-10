Rio Grande do Sul Potencialidades do RS em energias renováveis são divulgadas durante evento em São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assunto pautou manifestação do governador gaúcho durante a Brazil Windpower 2024. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As potencialidades do Rio Grande do Sul no segmento de energias renováveis pautaram, nessa quarta (23), a participação do governador Eduardo Leite na feira Brazil Windpower 2024, realizada em São Paulo. Trata-se do maior evento sobre energia eólica (gerada a partir da força do vento) no Hemisfério Sul, reunindo empresários, investidores, especialistas e gestores públicos engajados na discussão de oportunidades e desafios relacionados ao tema.

Acompanhado do secretário da Casa Civil, Artur Lemos, o chefe do Executivo gaúcho visitou estandes e interagiu com protagonistas da atividade. Também mencionou dados estatísticos:

“O Rio Grande do Sul tem avançado significativamente na transição para uma matriz energética limpa e diversificada. Atualmente, as modalidades renováveis representam mais de 83% de nossa potência instalada, com a energia eólica abrangendo 16,2% desse total”.

Leite acrescentou números técnicos: “O Estado possui um potencial de geração eólica onshore de 103 gigawatts [GW], com ventos acima de 7 metros por segundo a 100 metros de altura, além de outros 114 GW em áreas offshore, sendo que a maior parte está concentrada ao longo dos 600 quilômetros da faixa litorânea gaúcha”.

Mais de 50 projetos do segmento estão em tramitação no Rio Grande do Sul, totalizando 17,2 GW em fase de licenciamento pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Com investimentos projetados acima de R$ 100 bilhões, o Estado se consolida como um dos principais polos de energias renováveis no País.

Por fim, o governador destacou o compromisso do governo em acelerar os processos de licenciamento ambiental e criar mecanismos de financiamento para atrair mais investimentos: “Estamos fortalecendo nossa infraestrutura energética e promovendo políticas públicas para tornar o Rio Grande do Sul um hub de inovação e desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho para um futuro mais verde e resiliente”.

Iniciação científica

Já na manhã desta quinta-feira, Eduardo Leite participará em Porto Alegre do “Fórum de Competitividade e Reconstrução do Rio Grande do Sul”, promovido pela instituição independente Centro de Liderança Pública (CLP). O evento tem como local o Hotel Hilton, no bairro Moinhos de Vento.

A programação inclui painéis com os secretários estaduais Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e Marjorie Kauffmann (Meio ambiente e Infraestrutura). O governador foi escalado para o encerramento dos debates.

No foco das atividades está o debate de temas como o papel da competitividade na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. O ranking de competitividade de Estados e Municípios também está na pauta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/potencialidades-do-rs-em-energias-renovaveis-sao-divulgadas-durante-evento-em-sao-paulo/

Potencialidades do RS em energias renováveis são divulgadas durante evento em São Paulo

2024-10-23