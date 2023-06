Brasil Poupança tem retirada líquida recorde de R$ 11 bilhões em maio no país

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Essa é a maior retirada líquida (saques menos depósitos) para meses de maio desde o início da série histórica, em 1995 Essa é a maior retirada líquida (saques menos depósitos) para meses de maio desde o início da série histórica, em 1995. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

No mês de maio, os brasileiros sacaram R$ 11,75 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou nesta terça-feira (6) o Banco Central (BC).

Conforme o BC, essa é a maior retirada líquida (saques menos depósitos) para meses de maio desde o início da série histórica, em 1995.

O desempenho contrasta com maio de 2022, quanto os correntistas tinham depositado R$ 3,51 bilhões a mais do que tinham sacado.

Com o desempenho, a poupança acumula retirada líquida de R$ 69,23 bilhões no acumulado do ano. A aplicação registra a maior retirada acumulada para o período desde 1995. Nos cinco primeiros meses do ano passado, os saques superavam os depósitos em R$ 46,73 bilhões.

Em 2022, a caderneta registrou fuga líquida (mais saques que depósitos) recorde de R$ 103,24 bilhões, num cenário de inflação e endividamento altos.

Nos 12 meses terminados em maio, a aplicação rendeu 8,38%, segundo o Banco Central. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-15 (IPCA-15), que funciona como prévia da inflação oficial, atingiu 4,07%.

O IPCA de maio será divulgado nesta quarta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

