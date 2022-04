Rio Grande do Sul PP e PTB fecham primeira chapa majoritária com Heinze para o governo do Estado

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Encabeçada por Heinze (PP), a chapa também conta com Tanise Sabino (PTB) como candidata a vice-governadora e Comandante Nádia (PP) para o Senado Foto: Andielli Silveira/ O Sul Foto: Andielli Silveira/ O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira chapa majoritária para as eleições de outubro deste ano foi anunciada nesta quarta-feira (20), em reunião na sede estadual do Progressistas. PP e PTB oficializaram a candidatura do senador Luis Carlos Heinze (PP) ao Piratini, tendo como vice a vereadora de Porto Alegre Tanise Sabino (PTB). Para o senado, a aposta foi na também vereadora Comandante Nádia (PP).

Para Heinze, a aliança entre os partidos garante mais governabilidade em caso de eleição da chapa. “Nós temos quase 60% dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Rio Grande do Sul. Essa união com a base vai ajudar nossos deputados estaduais, federais, o governador e nossa futura senadora”, declarou.

Saúde, agronegócio e segurança foram apontados como as principais bandeiras dos candidatos. Nádia ainda destacou a importância da presença feminina na composição da chapa, da defesa dos valores da família e do alinhamento com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, seguem as tratativas com outros partidos para ocupar as vagas de suplente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul