A prefeitura instalou, nesta segunda-feira (24), placas de comunicação alternativa na praça Júlio Mesquita, localizada próximo à Usina do Gasômetro, para pessoas com deficiência. São utilizados recursos como pranchas com símbolos e letras, textos com símbolos, interação com aplicativos em dispositivos móveis, entre outros. Porto Alegre é a segunda cidade no País a ter este tipo de placa em local público, depois de São Paulo, no Parque Ibirapuera.

A iniciativa partiu da Diretoria-Geral de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, ao conhecer o projeto da UFRGS e Assistiva-Tecnologia e Educação. São parceiras no projeto a Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Empresa Pública de Transporte e Circulação.

A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que buscam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida.

Comunicação Alternativa

Comunicação Alternativa ou CAA (Comunicação Ampliada e Alternativa) é uma área da tecnologia assistiva que ajuda indivíduos sem fala, escrita funcional ou com prejuízos na comunicação ou capacidade de falar ou escrever.

Entre os recursos utilizados estão cartões e pranchas de comunicação, vocalizador ou outros recursos para auxiliar nas habilidades de compreensão e expressão, como placas em locais públicos ou cartões que podem ser oferecidos às pessoas, como em hospitais e clínicas. Há muitas possibilidades de uso, seja para pessoas com dificuldades momentâneas ou de maior duração. Pacientes em recuperação de AVC, pessoas com autismo, pessoas que necessitam de fonoaudiologia, são alguns exemplos de públicos.