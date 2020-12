Inter Praxedes, Maurício e Pedro Henrique retornam ao Internacional

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após as convocações para a Seleção Brasileira sub-20, os jogadores do Internacional Maurício, Praxedes e Pedro Henrique retornaram a Porto Alegre para treinar com a equipe colorada. Os convocados pelo técnico André Jardine estiveram em campo neste final de semana pelo Torneio Internacional sub-20 que aconteceu na Granja Comary, na vitória brasileira por 2×0 contra a seleção da Bolívia.

O zagueiro Pedro Henrique foi titular no time brasileiro ao lado do meio-campista Maurício, que foi o capitão do Brasil. Praxedes, com avaliação de desgaste físico por conta da partida contra o Boca Juniors na última quarta-feira (09), ficou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida. O Internacional vem a campo no sábad0 (19), contra o Palmeira, às 21h, no Estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter