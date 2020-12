Inter Eleições Coloradas: Inter amplia prazo de votação

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

Por Redação Rádio Grenal | 15 de dezembro de 2020

Após diversos relatos de sócios colorados com dificuldade em participar da eleição virtual do clube, o Inter estendeu o prazo de votação para 21h. A eleição serve para eleger o novo presidente e 150 novos membros do Conselho Deliberativo. Anteriormente prevista para encerrar às 17h, a eleição agora se estenderá até as 21h desta terça-feira (15).

Confira a íntegra da nota emitida pela comissão eleitoral:

“Devido à instabilidade no sistema de entrega de códigos, a mesa do conselho deliberativo e comissão eleitoral informam que o horário limite para votação se estenderá até as 21h de hoje (15/12/2020)”. A votação definirá o sucessor de Marcelo Medeiros. José Aquino Flores de Camargo, da chapa 03, e Alessandro Barcellos da chapa 05, são os candidatos para o Conselho de Gestão e lutam pela preferência do sócio. Devido à pandemia do coronavírus, a eleição está sendo realizada de forma online.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter