Inter Alessandro Barcellos é eleito o novo presidente do Internacional

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na noite desta quarta-feira, foi confirmado que Alessandro Barcellos será o novo presidente do Internacional pelos próximos três anos. Alessandro, ainda na gestão de Marcelo Medeiros, foi o vice-presidente de futebol até alguns meses atrás, quando foi demitido pelo mandatário colorado.

No começo do pleito, quatro candidatos disputavam a presidência do clube: Guinther Spode, José Aquino Flôres de Camargo, Cristiano Pilla e Alessandro Barcellos. O primeiro turno teve votos dos conselheiros colorados, que definiram que Alessandro e José Aquino, os mais votados pelo Conselho Deliberativo, iriam disputar o “pátio” no segundo turno, que, por causa da pandemia, ocorreu de forma online.

A eleição para definir a nova gestão colorada foi repleta de idas e vindas. Na última semana, a chapa 03, encabeçada por José Aquino Flôres de Camargo, foi impugnada pela Comissão Eleitoral do Inter. Com isso, a vaga no segundo turno foi oferecida à chapa 01, de Guinther Spode, que foi a terceira mais votada no primeiro turno. A chapa, no entanto, recusou a disputa do segundo turno e, assim, Cristiano Pilla foi, por algumas horas, o candidato que disputaria o segundo turno contra Alessandro Barcellos. Com uma liminar na justiça gaúcha, a Chapa 03 voltou ao pátio para a disputa contra a Chapa 05.

Nesta quarta-feira (15), o segundo turno, de forma online, registrou recorde de 29 mil votantes. Alessandro Barcellos foi eleito com 16.522 dos votos e José Aquino Flôres de Camargo ficou com 9600. Houveram ainda 2354 votos nulos e 565 em branco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

