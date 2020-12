As conversas com o treinador espanhol iniciaram durante a campanha eleitoral por parte das duas chapas concorrentes à presidência colorada. Ramírez tem contrato com o Del Valle até 2021, mas não continuará no clube após o término da temporada. Na próxima semana, a tendência é que o técnico oficialize a saída do clube e, na sequência, viaje à Espanha para as festas de final de ano, para decidir seu futuro sobre o próximo ano.

O Inter não é o único clube do Brasil que mostrou interesse no treinador espanhol. Ele esteve na mira do Palmeiras após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. A direção palmeirense chegou encontrar com o profissional para discutir questões contratuais. O negócio não andou pois Ramírez pediu para assumir o Verdão após a Libertadores.