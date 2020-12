Porto Alegre Escola técnica de Porto Alegre abre inscrições para cursos gratuitos

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Fundada em 1959, a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro localiza-se no bairro Floresta

Estão abertas até 3 de janeiro de 2021 as inscrições para os cursos da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre. As aulas ocorrem no turno da manhã ou noite, com duração de dois semestres e com 1 mil horas de capacitação.

Secretariado, Contabilidade e Publicidade são oferecidos gratuitamente aos portadores do certificado de conclusão do ensino médio. A inscrição é feita diretamente no site da Secretaria de Educação do RS. Durante o ano de 2020, as aulas ocorreram em ambiente virtual de aprendizagem, oportunizando aos alunos concluírem seus cursos.

Fundada em 1959, a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro localiza-se na rua Félix da Cunha, 515, no bairro Floresta. Com mais de 60 anos de dedicação ao ensino profissional, conta com laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatizada, banco de livros e setores como de orientação e supervisão educacional.

Serviço:

Escola Técnica Estadual Irmão Pedro

Inscrições para os cursos de Contabilidade, Publicidade e Secretariado.

Inscrições até 03/01 pela internet.

