Prazo para a entrega da declaração anual de rebanho é prorrogado no RS

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

A entrega da declaração anual de rebanho pode ser feita até 31 de outubro. (Foto: Fernando Dias/Seapdr)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS publicou instrução normativa no Diário Oficial do Estado estabelecendo novo prazo para entrega da declaração anual de rebanho: 31 de outubro. O formulário a ser preenchido e entregue está disponível neste link.

A prorrogação ocorreu por causa da pandemia de Covid-19. As inspetorias de defesa agropecuária vêm trabalhando para restringir o contato pessoal, com escalonamento de servidores e atendimento remoto por e-mail ou WhatsApp.

A orientação é de que os produtores deem preferência a entregar as declarações de rebanho às suas inspetorias locais por esses meios eletrônicos. Os e-mails das inspetorias podem ser consultados aqui.

