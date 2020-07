Rio Grande do Sul Fepam analisa licença prévia do primeiro empreendimento de energia solar do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O empreendimento deve ocupar uma área de 12 hectares em Uruguaiana Foto: Divulgação O empreendimento deve ocupar uma área de 12 hectares em Uruguaiana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) começou a analisar, pela primeira vez, um pedido de licença para a instalação de um empreendimento que vai gerar energia a partir da luz solar no Rio Grande do Sul.

A empresa mineira Solargrid Autogeração pretende construir a usina em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em uma área de 12 hectares. A transformação de energia solar se destaca como uma das opções mais importantes do ponto de vista ambiental, por se tratar de uma fonte de energia limpa, renovável e abundante. Sua competitividade vem crescendo em relação a outras fontes, e o Rio Grande do Sul oferece condições naturais excelentes para a sua viabilização.

Para o diretor do Departamento de Energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Eberson Silveira, esse projeto é um marco para o Estado por se tratar da primeira usina solar fotovoltaica. Segundo ele, o Atlas Solar gaúcho aponta que cada kilowatt (kW) instalado de fotovoltaica pode produzir cerca de 4,2 kWh de eletricidade.

“As microrregiões da Campanha, como é o caso de Uruguaiana, apresentam mais potencial fotovoltaico no Estado, pois têm as maiores incidências de radiação solar e amplas áreas aptas para a instalação de painéis solares”, explicou.

Silveira destaca que o Rio Grande do Sul é o segundo Estado brasileiro em capacidade instalada de energia fotovoltaica, o que representa cerca de 2% da energia elétrica produzida. “No período de janeiro de 2017 até dezembro de 2019, a fotovoltaica registrou um crescimento médio mensal de 10,6% e conta, atualmente, com 416 megawatts (MW) de potência instalada no Estado e investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão”, revelou.

