Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Programa oferece bolsas integrais e parciais em universidades privadas. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Educação prorrogou até as 23h59min desta sexta-feira (05) o prazo de inscrição para o processo seletivo do segundo semestre do Prouni (Programa Universidade Para Todos). Os interessados devem acessar o site do programa.

A prorrogação ocorreu após falhas no sistema de inscrição. O Prouni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de ensino superior privadas.

Para concorrer a uma vaga, entre outros requisitos, o candidato deve ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2020 ou 2021 e obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Para as bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 1.818 por pessoa). Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 3.636 por pessoa).

