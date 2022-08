Polícia Polícia encontra depósito de armas e drogas de facção criminosa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











As armas de fogo eram utilizadas para execuções de desafetos na Região Metropolitana Foto: Polícia Civil/Divulgação As armas de fogo eram utilizadas para execuções de desafetos na Região Metropolitana. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil localizou na madrugada desta quinta-feira (04), no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, um depósito de armas e drogas de uma facção criminosa. Um homem foi preso em flagrante.

Os policiais abordaram o criminoso no momento em que ele saía do imóvel em um veículo. Com o homem, foram apreendidos 200 gramas de cocaína.

Dentro do depósito, os policiais encontraram uma espingarda calibre .12, um revólver calibre 38, uma pistola Glock .40, uma pistola Taurus .40, uma pistola Lama .45, 104 munições de fuzil .762, 52 munições de fuzil .556, 143 munições de calibre 9 mm, 74 munições de calibre .12, 158 munições de calibre .40, 13 munições de calibre .45, nove carregadores, cinco rádios comunicadores, meio quilo de cocaína e diversos cadernos com a movimentação financeira do tráfico de drogas.

Conforme a polícia, as armas de fogo eram utilizadas para a prática de execuções de desafetos na Região Metropolitana. “Destaca-se que uma das pistolas pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo, podendo estar vinculada a algum crime patrimonial antecedente. Estima-se um prejuízo de mais de R$ 300 mil ao grupo criminoso”, informou a Polícia Civil.

A ação foi batizada de Operação Estoque. A investigação prossegue para identificar os demais integrantes da facção criminosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia