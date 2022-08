Os exercícios são uma resposta da China à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. A viagem, que durou menos de 24 horas, enfureceu Pequim, que considera a ilha parte do seu território. Pelosi retornou aos EUA na quarta-feira (03).

As manobras chinesas afetam centenas de voos e rotas de navios na região. “Até as 12h do dia 7, será realizado um importante exercício militar do Exército Popular de Libertação. Durante esses exercícios de combates reais, seis áreas principais ao redor da ilha foram selecionadas e, nesse período, todos os navios e aeronaves não devem entrar nas áreas marítimas e no espaço aéreo relevantes”, informou a rede de televisão CCTV.

Taiwan implantou sistemas de mísseis para rastrear as atividades da Força Aérea chinesa, e navios da Marinha taiwanesa permaneceram de prontidão na região. “O Ministério da Defesa Nacional sustenta que manterá o princípio de se preparar para a guerra sem buscar a guerra, com a atitude de não escalar o conflito ou causar disputas”, afirmou o governo da ilha.