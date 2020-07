Brasil Prazo para inscrição no Programa Universidade para Todos termina nesta sexta

17 de julho de 2020

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Estudantes interessados em concorrer a uma das cerca de 170 mil bolsas oferecidas pelo ProUni (Programa Universidade para Todos) têm até as 23h59min desta sexta-feira (17) para concluir o formulário de cadastro no portal do aluno.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para instituições de ensino superior da rede privada. Segundo o Ministério da Educação, essa edição do programa beneficiará 167.780 alunos que ingressarão no ensino superior. O programa dispõe de 60.551 bolsas integrais e 7.229 bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso selecionado.

“O ProUni é um programa de inclusão social de maior eficiência e eficácia. É um programa com meta clara e regras transparentes de concessão de benefícios fiscais. Não consigo pensar em um exemplo melhor de programa de transferência de renda e diminuição da desigualdade social”, afirmou a presidente Associação Nacional das Universidades Privadas, Elizabeth Guedes.

Podem participar os estudantes que fizeram a última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e alcançaram, no mínimo, 450 pontos. Os interessados nas bolsas não podem ter recebido nota zero na redação.

