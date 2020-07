Rangel passou ao time de diretores de dramaturgia da TV Globo na década de 1980, trabalhando em tramas como “Cambalacho” (1986), “O Outro” (1987) e “Bebê a Bordo” (1987).

Ele foi casado com a atriz Regina Duarte entre 1983 e 1995. Rangel a dirigiu no seriado “Joana”, exibido pelo SBT e pela extinta TV Manchete, em 1984. Com ela, também fez o seriado “Retrato de Mulher”, na Globo, em 1993.