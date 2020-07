Polícia Caminhoneiro é preso furtando placas de sinalização em rodovia na Serra Gaúcha

17 de julho de 2020

Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu no início da madrugada desta sexta-feira (17), na BR-470, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, um caminhoneiro que furtava placas de sinalização da rodovia.

Durante policiamento ostensivo na estrada, os agentes avistaram um caminhão, com placas de Montenegro, parado no acostamento, com a tampa do capô do motor levantada. Acreditando ser uma pane mecânica, os policiais pararam para ajudar.

Porém, eles logo perceberam que o motorista havia levantado o capô do veículo para simular uma pane enquanto furtava as placas de sinalização da rodovia que indicavam a curva que havia no local. Quatro placas já haviam sido retiradas e colocadas na carroceria do caminhão.

O caminhoneiro, de 46 anos, confessou que praticava o furto, alegando que as placas seriam utilizadas para fazer uma cerca na sua residência.

