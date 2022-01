Política Pré-candidato à Presidência Ciro Gomes diz que pretende consultar a população sobre reformas, se eleito

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidenciável do PDT sugeriu realização de plebiscitos como forma de impedir "negociações de gabinete" e "toma lá, dá cá" Foto: Reprodução/Facebook Presidenciável do PDT sugeriu realização de plebiscitos como forma de impedir 'negociações de gabinete' e 'toma lá, dá cá'. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) defendeu nesta segunda-feira (24), a realização de plebiscitos para consultar a população sobre reformas propostas por seu governo, se eleito. O pedetista afirma querer impedir o que chamou de “negociações de gabinete” e a aprovação de textos por meio de práticas de “toma lá, dá cá”.

Segundo o presidenciável, essa é a linguagem dominante no governo atual, mencionando o pacto firmado pelo presidente Jair Bolsonaro com o Centrão — o que, segundo ele, ocorre graças à herança petista.

“Vou levar as reformas a voto direto do povo brasileiro, para que a maioria possa ganhar contra uma minoria poderosa que domina o Brasil”, afirmou, mas sem mencionar que terá de obter aval do Congresso para levar adiante qualquer tipo de consulta popular.

Plebiscitos são raros na história democrática recente brasileira. O último ocorreu em 1993, quando a população foi chamada para decidir que tipo de governo deveria ser adotado no País – monarquia parlamentar ou República e parlamentarismo ou presidencialismo. O resultado manteve o sistema atual presidencialista.

Ciro também condenou a reeleição para o cargo de chefe do Executivo e afirmou que pretende propor o fim do dispositivo em prol da aprovação das reformas – medida que também deverá passar pelo Congresso. Ele classificou a tomada de decisões com a intenção de se reeleger como uma “tragédia” para o País.

“As reformas serão propostas todas no primeiro semestre, e eu vou oferecer aos políticos o fim da minha própria reeleição para que eles não tenham medo de que, acertando a mão, eu queira ser beneficiado por uma reeleição, que é uma tragédia no Brasil”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política