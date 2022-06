Flávio Pereira Pré-candidato do Novo, Ricardo Jobim afirma que Eduardo Leite “trata o Rio Grande do Sul como prêmio de consolação”

Por Flavio Pereira | 14 de junho de 2022

Ricardo Jobim comentou anúncio do ex-governador Eduardo Leite de disputar novamente eleição ao governo gaúcho. (Foto: Divulgação)

O pré-candidato do NOVO ao Palácio Piratini reagiu ontem com declarações fortes ao lançamento da pré-candidatura de Eduardo Leite (PSDB) que, segundo ele, “vai contra a própria palavra do ex-governador, que afirmou, antes mesmo das eleições, que não pretendia ser reeleito como chefe do executivo gaúcho. Quanto vale a palavra empregada pelo gaúcho? Eu não fui criado dessa maneira. Vamos falar de ideias, não de pessoas”, reagiu Ricardo Jobim.

Para Jobim, “o Rio Grande do Sul e o povo gaúcho não devem ser encarados como um prêmio de consolação, após não ter sido escolhido como candidato à presidência nas prévias tucanas deste ano. Isso só mostra o quanto a vaidade cega mesmo as pessoas. O Rio Grande do Sul e a nossa gente não merecem ser tratados como prêmio de consolação por uma corrida frustrada ao Planalto é mais fácil quebrar uma promessa e um princípio do que perder as regalias de um cargo público”.

Eduardo Leite confirmou pré-candidatura

O ex-governador Eduardo Leite admitiu ter mudado de opinião em relação à reeleição e anunciou que aceitou o pedido do PSDB para que se seja o pré-candidato do partido a governador do Estado, cargo que ele deixou no último dia 31 de março. “Comunico hoje, aos gaúchos e gaúchas, que eu sou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul”, afirmou Eduardo Leite. “Com muita humildade, eu aceito novamente o desafio de liderar o projeto.”

Comissão da Anistia nega pedido de Dilma Rousseff para pensão de R$ 10,7 mil

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos publicou, no Diário Oficial, uma portaria formalizando a rejeição ao pedido de anistia feita pela ex-presidente Dilma Rousseff ao governo federal, decisão do Conselho da Comissão de Anistia que, por unanimidade, negou em abril uma indenização mensal de R$ 10,7 mil pleiteada pela petista, que argumenta ter sofrido prejuízos trabalhistas durante a ditadura militar no país.

Dilma alega prejuízos trabalhistas após o período em que fez parte de ações de guerrilha integrando a Colina e a Var Palmares, organização que matou o soldado Mário Kozel Filho, de 18 anos, em junho de 1968. O seu grupo, a Vanguarda Popular Revolucionária, acelerou um carro-bomba, com vinte 20 quilos de dinamite, para dentro de um Quartel General em São Paulo, despedaçando o corpo do rapaz e ferindo mais seis militares, quando lutava pela implantação de uma ditadura comunista no Brasil, com instruções e armas vindas do regime de Fidel Castro em Cuba. O soldado foi apenas o primeiro dos oito assassinados pela VPR nos tempos de Dilma, e ainda haveria mais cinco pela VAR-Palmares e três pelo Colina, os outros dois grupos que ela integrou.

Gabriel Souza segue trabalhando

O deputado estadual Gabriel Souza mantinha-se ontem indiferente às pressões para que desista da candidatura ao governo do Estado. À tarde, comentou que “a construção do nosso plano de governo é uma prioridade. Eu e o coordenador do programa, o economista Gustavo Moraes, debatemos no início desta tarde, na sede estadual do MDB, melhorias para o mercado de trabalho, combate à desigualdade e qualificação dos gaúchos”.

Medalha do Mérito Farroupilha nesta terça-feira

Às 11h, no Teatro Dante Barone, o ex-jogador de futebol Andrés D’Alessandro recebe a Medalha do Mérito Farroupilha. A proposição é do deputado Juvir Costella (MDB).

Às 13h, no Salão Júlio de Castilhos, a Medalha do Mérito Farroupilha será entregue ao empresário Luiz Fernando Oderich, criador da Ong Brasil Sem Grades. A proposição é do deputado Dr. Thiago Duarte (União).

Homenagem ao Sindicato dos Engenheiros

Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, a Assembleia Legislativa realiza sessão ordinária em formato presencial. O período do Grande Expediente será ocupado pelo deputado Elton Weber (PSB), que prestará homenagem aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul.

