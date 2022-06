Flávio Pereira Preparado para a próxima maratona

Por Flavio Pereira | 13 de junho de 2022

Onyx Lorenzoni e a esposa, Denise, comemoram a medalha na chegada da Maratona de Porto Alegre Foto: Divulgação Onyx Lorenzoni e a esposa Denise comemoram a medalha na chegada da Maratona de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sucesso, com mais de 15 mil inscritos, a 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre, com percurso de 42,195 quilômetros pelas ruas da Capital, reuniu no domingo (12) representantes de 16 países. Além do vencedor, o baiano Geilson dos Santos, que completou o percurso em 2h17min21seg, outros quatro brasileiros completaram o pódio dos cinco primeiros colocados.

Em segundo, ficou Samuel Souza do Nascimento, com tempo de 2h19min32seg. O terceiro foi Antônio Marco Pereira de Araújo, com 2h19min36seg. Em quarto, ficou Marcos Antônio Pereira, com 2h20min48seg. O quinto foi André Luiz Silva, que fechou a prova em 2h22min5seg.

Uma curiosidade da prova foi a presença do ex-ministro e pré-candidato ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni (PL), que mostrou muito fôlego, completando o percurso. Na marca de chegada, Onyx brincou, afirmando ao lado da esposa, Denise, que está “preparado para a próxima maratona”, em uma alusão à disputa do governo do Estado.

