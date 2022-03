Bolsonaro se filiou ao PL no fim de novembro do ano passado. (Foto: Alan Santos/PR)

A pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição será lançada no domingo (27), durante um evento organizado pelo PL (Partido Liberal) no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.