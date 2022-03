Mundo Caixa-preta do avião que caiu na China com 132 pessoas a bordo é encontrada

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

O acidente ocorreu em Guangxi, uma região montanhosa no Sul do país Foto: Zhou Hua/Xinhua O acidente ocorreu em Guangxi, uma região montanhosa no Sul do país. (Foto: Zhou Hua/Xinhua) Foto: Zhou Hua/Xinhua

Equipes de resgate que fazem as buscas no local da queda do Boeing 737-800 da China Eastern Airlines encontraram, nesta quarta-feira (23), uma das caixas-pretas da aeronave, que caiu com 132 pessoas a bordo, entre elas nove tripulantes.

A informação foi divulgada pela CAAC (Administração de Aviação Civil da China) e pode indicar o que causou a tragédia na segunda-feira (21), no Sul do país. As causas da queda do avião, que despencou na vertical, ainda intrigam especialistas.

O avião caiu em Guangxi, uma região montanhosa. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Autoridades disseram que o estado da aeronave, que se desintegrou na queda, deve complicar muito as investigações sobre as causas do acidente. O choque do avião com o solo provocou um incêndio. A aeronave operava havia seis anos e tinha um bom histórico de segurança de voo.

A agência de aviação civil não esclareceu até agora se houve algum diálogo dos pilotos com a torre de comunicação antes da queda. Segundo o site FlightRadar24, que monitora voos em todo o mundo, o avião perdeu contato com as torres quando sobrevoava a cidade de Wuzhou, também no Sul do país.

