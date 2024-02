Seleção Pré-Olímpico: os perigos no caminho do Brasil na fase final; Seleção disputa duas vagas em Paris com Argentina, Paraguai e Venezuela

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Seleção pré-olímpica do Brasil enfrenta o Paraguai nesta segunda (5). (Foto: Joilson Marconne/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro seleções para duas vagas. Depois de 20 jogos na primeira fase, o Torneio Pré-Olímpico chega ao momento decisivo, com Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela duelando pela classificação aos Jogos de Paris-2024. O quadrangular final começa nesta segunda-feira (5), com a Seleção comandada por Ramon Menezes enfrentando os paraguaios.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil não terá facilidades no caminho. O principal adversário será a rival de sempre, a Argentina. Se a Seleção Brasileira tem talentos como Endrick, John Kennedy, Marlon Gomes e Gabriel Pec, o time comandado pelo ex-jogador Javier Mascherano conta com jogadores de destaque, alguns que já têm relevância no futebol europeu e até um campeão da Copa do Mundo de 2022.

Thiago Almada, do Atlanta United (EUA), foi um dos 26 jogadores da lista de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo do Catar. É o camisa 10 e principal articulador da Seleção Argentina Sub-23. Além do meio-campista, o time conta com nomes como Claudio Echeverri, comprado pelo Manchester City, mas que ainda está atuando, por empréstimo, no River Plate, Valentín Barco, ex-Boca Juniors e hoje no Brighton, e o volante Juan Sforza, que era do Newell’s Old Boys e está acertado com o Vasco.

Jogando em casa, a Venezuela chega embalada por uma vitória de 3 a 1 sobre o Brasil – Ramon Menezes poupou os principais jogadores nesta partida. O reencontro está marcado para a segunda rodada, e os venezuelanos contam com nomes como o meia Telasco Segovia, autor de dois gols sobre o Brasil e grande destaque do time treinado por Ricardo Valiño.

O Paraguai chega sem tanto alarde, mas com uma campanha que inclui um empate com os favoritos argentinos e uma surpreendente vitória de virada sobre o Uruguai, atual campeão mundial sub-20 e comandado por Marcelo Bielsa, técnico da seleção principal. Os paraguaios perdiam por 3 a 1, mas reagiram para vencer por 4 a 3.

O meia Diego Gómez, de 20 anos, que já tem atuações pela seleção principal, é o grande nome do elenco. Formado no Libertad, se transferiu em meados do ano passado para o Inter Miami, time onde atuam Lionel Messi e Luis Suárez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/pre-olimpico-os-perigos-no-caminho-do-brasil-na-fase-final-selecao-disputa-duas-vagas-em-paris-com-argentina-paraguai-e-venezuela/

Pré-Olímpico: os perigos no caminho do Brasil na fase final; Seleção disputa duas vagas em Paris com Argentina, Paraguai e Venezuela

2024-02-03