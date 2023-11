Acontece “Precisamos tratar do desenvolvimento econômico frente à nova economia nacional e internacional”, destaca o vice-presidente da Rede Pampa

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Paulo Sérgio Pinto será o apresentador e mediador do Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha. Foto: Divulgação Durante a sessão solene, Paulo Sérgio Pinto destacou o seu amor por Porto Alegre e os potenciais de desenvolvimento para a cidade. Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (9), a Rede Pampa, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, promove o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha. A apresentação e mediação do evento ficará sob responsabilidade do vice-presidente da empresa, Paulo Sérgio Pinto, que ressalta o papel da Rede Pampa na promoção de iniciativas que trazem conhecimentos caros à sociedade.

“Nós somos, como divulgadores e comunicadores, o elo de ligação entre as partes que compõem o fórum. Pelo contexto das empresas, das instituições, somos o elo de ligação com a sociedade”, explica. Por esta razão, conta, é que o evento é aberto ao público, extensivo ao telespectador da Rede Pampa.

Segundo Paulo Sérgio, a nova economia mundial e os eventos climáticos recentes, com ênfase nos que têm atingido o Rio Grande do Sul, serão pontos importantes de discussão nos painéis. “Nós temos guerras no mundo, que, de uma maneira ou de outra, repercutem aqui no Brasil, atingindo fortemente a economia. E temos, também, a outra guerra que vivemos, anos após anos, que é a questão climática”, contextualiza.

O comportamento dos governos e, especialmente, dos bancos que estarão presentes no fórum também estará em pauta, aponta. O vice-presidente da Rede Pampa atenta, ainda, para o novo momento voltado a privatizações, lembrando que anteriormente a estatização era a tendência em vigor. “Estamos em uma fase de procurar entender melhor o mercado e, neste entendimento, obviamente, estão as privatizações”, conclui.

O Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha será realizado das 14h30 às 18h no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre. As inscrições para o evento podem ser realizadas na página forumdesenvolvimentors.com.br de forma gratuita.

Aos que não puderem comparecer presencialmente, o debate será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Dois programas sobre o encontro irão ao ar na TV Pampa nos dias 14 e 15 de novembro, bem como um caderno especial na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

