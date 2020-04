Magazine “Precisarei de força”, diz ex-atriz da TV Globo sobre morte do pai por coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Christiana Ubach, ex-atriz da TV Globo, desabafou nas redes sociais após a morte do pai, Francisco Monteiro Peres Jr., por conta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Protagonista de uma das edições da novela Malhação, exibida em 2009, ela compartilhou duas imagens.

Em uma delas, Christiana está abraçada com o pai, enquanto que na outra, aparece toda a família reunida durante o Natal. O pai da atriz estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não resistiu à doença e morreu no domingo (26).

