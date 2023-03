Economia Preço da gasolina tem alta de 3,3% após a volta dos tributos federais

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O litro do produto passou de R$ 5,08 para R$ 5,25 entre 26 de fevereiro e 4 deste mês. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Menos de uma semana depois da volta dos tributos federais (PIS/Cofins) sobre os combustíveis, o preço médio da gasolina já subiu 3,3% nos postos de abastecimento do País. Pesquisa divulgada na última segunda-feira (6) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o litro do produto passou de R$ 5,08 para R$ 5,25 entre 26 de fevereiro e 4 deste mês. A reoneração passou a valer no dia 1º.

“Só vamos ter uma leitura mais fidedigna do impacto da volta dos impostos sobre a gasolina e o etanol na medição da ANP da semana que vem, quando o efeito da reoneração na semana vai ser cheio”, diz o sócio e diretor da consultoria Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Bruno Pascon.

Segundo o governo, a volta dos tributos federais acrescentaria R$ 0,47 ao preço do litro de gasolina vendido nas refinarias do País. Mas, como a Petrobras, refinadora dominante no mercado, reduziu seus preços em R$ 0,13 por litro no mesmo dia, o saldo esperado das mudanças era de uma alta próxima a R$ 0,34 no preço nas refinarias.

Nas bombas, para o consumidor, o efeito é menor, porque a gasolina vendida nas refinarias compõe apenas 73% da mistura usada nos carros – os outros 27% são etanol anidro.

Na semana em questão (de 26 de fevereiro a 4 de março), o preço do litro de etanol anidro, que também influencia no preço da gasolina, apresentou alta de 1,67%, para R$ 3,11 por litro, o que ajuda a explicar o aumento no preço da mistura nos postos.

Diesel

Livre da reoneração até janeiro de 2024, o diesel S10 viu o preço médio cair 0,5% nos postos de todo o País, segundo a ANP. O litro do insumo custou, em média, R$ 6,02 entre 26 de fevereiro e 4 de março, ante R$ 6,05 registrados nos sete dias anteriores. Essa nova queda do preço do diesel S-10 ao consumidor é efeito direto da redução de 1,95% (ou R$ 0,08) no preço praticado em refinarias da Petrobras desde o dia 1º. Embora pequeno, esse desconto da Petrobras se junta com o anterior, de R$ 0,40, válido desde 8 de fevereiro, e que ainda tem sido residualmente repassado nas bombas.

Além do diesel, o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, também caiu, desta vez 0,08%, na semana entre 26 de fevereiro e 4 de março.

O insumo vendido em botijão de 13 quilos fechou a semana a um preço médio de R$ 107,50, ante os R$ 107,59 na mediação anterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-da-gasolina-tem-alta-de-33-apos-a-volta-dos-tributos-federais/

Preço da gasolina tem alta de 3,3% após a volta dos tributos federais