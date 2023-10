Economia Preço de carros elétricos e híbridos cai até R$ 100 mil no Brasil

25 de outubro de 2023

Reajustes começaram após a estreia do BYD Dolphin, elétrico importado da China. (Foto: Divulgação/BYD)

O dia 28 de junho de 2023 pode ser considerado como um marco para o mercado de veículos eletrificados no Brasil. Foi nesta data que a chinesa BYD anunciou o preço do seu hatch elétrico Dolphin EV. A expectativa geral era de que o modelo elétrico estrearia com tabela em torno dos R$ 200 mil. Porém, o carro fabricado na China desembarcou no País com preço sugerido de R$ 149.800.

Outra boa surpresa é que o valor não era promocional. Isso porque é comum as marcas lançarem produtos por preços menores e, algum tempo depois, começarem a aplicar aumentos às tabelas.

Assim, o movimento da BYD deu início a uma onda de reajustes, todos para baixo, dos preços sugeridos de carros oferecidos por várias marcas. Sobretudo porque o Dolphin impactou diretamente modelos de segmentos diferentes.

Afinal, embora a tabela fosse próxima a de elétricos de entrada, o novato tem porte e soluções de carros maiores e mais bem equipados. Assim, impactou diretamente os também chineses Renault Kwid E-Tech e JAC E-JS1, bem como o Bolt, que a Chevrolet importava dos Estados Unidos.

Redução geral

Na mesma época do lançamento do Dolphin, a Volvo deu início à pré-venda do EX30, seu novo modelo 100% elétrico de entrada, que no Brasil tem preço inicial de R$ 230 mil. E, para contra-atacar a BYD, a Ora, marca de carros elétricos da também chinesa GWM, lançou o 03 no País por R$ 150 mil.

A Caoa, que importa modelos elétricos da Hyundai e da Chery (vendidos com a marca Caoa Chery), também reduziu os preços. Segundo o grupo brasileiro, os valores baixaram por causa da “melhora no cenário econômico brasileiro.”

Seja como for, as mudanças para baixo foram feitos nas tabelas do Kona EV (elétrico), Kona HEV (híbrido) e Ionic. Assim, no caso dos Hyundai importados da Coreia do Sul, a redução chega a R$ 100 mil.

Além disso, o preço sugerido do iCar, feito na China pela Chery, baixou R$ 30 mil desde seu lançamento no Brasil, há pouco mais de um ano. Com isso, o carrinho é o elétrico mais barato do País.

Até a Mini reajustou a tabela do Cooper S E, que passou a ser de R$ 199.990. Vale lembrar que o modelo, que chegou ao Brasil por R$ 285 mil, já havia ficado mais barato em agosto. Seja como for, com o novo reajuste, o preço do hatch inglês baixou R$ 85,1 mil.

