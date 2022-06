Economia Preço do leite assusta os consumidores; saiba por que o produto está tão caro no Brasil

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

O valor do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho Foto: Freepik O valor do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A forte alta no preço do leite longa vida está assustando os consumidores brasileiros. O litro do produto nos supermercados e padarias de todo o País passou a ser encontrado entre R$ 7 e R$ 10 nas últimas semanas.

O valor do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho, quando o clima mais seco, em alguns Estados, prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens, de acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Contudo, neste ano, lidar com a entressafra ficou ainda mais complicado para os produtores devido ao aumento dos custos de produção, o que reflete no preço nos mercados. Segundo especialistas, toda a alimentação animal encareceu.

Os efeitos do fenômeno climático La Ninã, sobretudo no final do ano passado e início deste ano, também contribuíram para o aumento dos custos. A valorização do leite no campo, principalmente em junho, se deve à menor oferta do produto. Para o consumidor, o preço, que já estava alto há alguns meses, começou a disparar ainda mais a partir de março.

Redes sociais

A alta do leite se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas semanas. Internautas de diversos Estados vêm relatando “sustos” com o preço do leite nos supermercados.

