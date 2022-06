Um empresário e o seu filho foram mortos a tiros na empresa da família – que é do ramo de transportes –, em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, o autor dos homicídios é um cozinheiro que mora com familiares em uma casa no terreno da empresa. Os assassinatos teriam ocorrido depois de um desentendimento entre o empresário e a mulher do assassino. Após reclamações da companheira sobre o tratamento ríspido que ela teria recebido do homem, o cozinheiro foi tirar satisfação com o empresário e efetuou os disparos durante uma discussão.

O criminoso fugiu. As vítimas foram identificadas como Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, e Anderson Guedes Ferreira, de 36. Os dois homens chegaram a ser levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O caso está sendo investigado.