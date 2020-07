Bem-Estar Preço do teste para coronavírus na rede privada pode ser consultado em aplicativo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Agora é possível pesquisar o valor dos testes para Covid-19 nos laboratórios da rede privada no aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha. A nova funcionalidade pode ser encontrada na página principal da ferramenta, ao clicar na categoria “Prevenção Covid-19”.

Neste atalho também é possível fazer consulta rápida sobre alguns itens básicos de prevenção ao coronavírus e visualizar o telefone do estabelecimento, para que o usuário confirme a disponibilidade e informações do produto antes de se deslocar até o local.

Para disponibilizar informação de forma mais rápida e ajudar no combate ao coronavírus no Estado, a Receita Estadual dispensou temporariamente, desde o final de março, a necessidade de os cidadãos realizarem cadastro no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) para fazer a consulta de preço dos produtos no aplicativo Menor Preço. As mudanças no aplicativo são desenvolvidas em parceria com a Procergs.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas App Store e Google Play. Os usuários que já têm a ferramenta instalada no dispositivo móvel devem fazer a atualização para que apareçam as novidades da nova versão.

A liberação da consulta de preços é um serviço do governo do Estado, por meio da Receita Estadual, para ampliar o acesso dos cidadãos ao banco de dados, além de contribuir para o acompanhamento e fiscalização dos estabelecimentos quanto à cobrança de preços justos.

O aplicativo

Por meio de consultas às NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) e às NFC-e (Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas), as informações dos valores são atualizadas em tempo real no aplicativo toda vez que um estabelecimento realiza uma venda a varejo com indicação do CPF. O aplicativo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto com CPF emitida pelo estabelecimento, sendo importante, portanto, verificar na tela do aplicativo a data e o horário em que a nota foi processada.

Informações sobre Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde fornece orientações gerais a respeito dos testes da Covid-19 e outras informações sobre a doença por meio do site específico criado para informar a população.

