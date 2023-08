Economia Preço médio do diesel sobe 8,3% nos postos na semana e gasolina avança 2,2%, diz a Agência Nacional do Petróleo

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O diesel S10, tipo mais comercializado do País, encerrou a semana a 5,50 reais o litro na média nacional. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio de diesel S-10, o mais comercializado do País, subiu 8,3% nessa semana nos postos do Brasil, enquanto a gasolina avançou 2,2%, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na sexta-feira (18), em meio a um avanço nos valores internacionais e após um aumento dos preços médios da Petrobras durante esta semana.

O diesel S10, tipo mais comercializado do País, encerrou a semana a 5,50 reais o litro na média nacional, alta de 8,27% ante os 5,08 reais na semana anterior. Foi a terceira semana consecutiva de alta do valor médio do combustível fóssil.

O diesel comum, por sua vez, foi comercializado a 5,38 reais o litro nesta semana, alta de 7,6% ante 5 reais na semana passada, apontou a ANP.

Já a gasolina encerrou a semana com alta de 2,2% a 5,65 reais o litro, ante 5,53 na semana passada. Foi a segunda alta consecutiva do combustível. O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, foi comercializado a 3,61 reais o litro nesta semana, alta de 0,6% versus 3,59 reais na semana anterior.

O movimento de alta nos combustíveis ocorre diante de uma disparada dos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional nas últimas semanas.

O petróleo Brent, referência global, ganhou cerca de 18% nas sete semanas encerradas em 11 de agosto.

O cenário levou a Petrobras, principal produtora de combustíveis do país, a anunciar nesta semana um aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% nos do diesel vendidos a distribuidoras, a partir de quarta-feira.

O repasse de reajustes da Petrobras aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões, como mistura de biocombustíveis, impostos e margens de distribuição e revenda.

O mercado sofre ainda influencia de outros agentes, pois conta com outras refinarias privadas e importa cerca de 25% do óleo diesel e 15% da gasolina, o que também interfere na precificação dos custos das distribuidoras aos postos.

Mais fiscalização

Um dia após autorizar o aumento nos preços cobrado pelas refinarias da Petrobras em R$ 0,41/litro de gasolina, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, reclamou da alta dos preços praticados pelos postos de combustíveis.

Em um mensagem no X, o antigo Twitter, Prates reproduziu uma reportagem de jornal com o título alertando para a preço do litro gasolina acima de R$ 6 no Rio de Janeiro e defendeu que o impacto do ajuste da Petrobras é de R$ 0,30, levando-se em conta a mistura compulsória do etanol.

“Estimamos que o impacto do ajuste para a gasolina na porta das refinarias da Petrobras (de 0,41) é de 0,30 (considerando a mistura compulsória do etanol)”, afirmou Prates na postagem. “Considerando a sua aplicação ao preço médio anterior do Rio (R$ 5,43), a nova média deveria ser de R$ 5,73 e jamais passar de 6 reais”, disse ele. “A média Brasil estava em R$ 5,53 – portanto, R$ 5,83 pós. Hora das autoridades competentes fiscalizarem e, se necessário, protegerem o consumidor…”, escreveu o presidente da Petrobras em sua postagem na rede social.

Prates finaliza o desabafo com uma solicitação ao Ministério da Justiça para reforçar a fiscalização. “Hora das autoridades competentes fiscalizarem e, se necessário, protegerem o consumidor“, conclui para, logo em seguida, marcar os perfis do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do próprio Ministério.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-medio-do-diesel-sobe-83-nos-postos-na-semana-gasolina-avanca-22-diz-a-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/

Preço médio do diesel sobe 8,3% nos postos na semana e gasolina avança 2,2%, diz a Agência Nacional do Petróleo

2023-08-19