Economia Presidente da Petrobras reclama de alta do preço da gasolina nos postos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jean Paul Prates defendeu fiscalização das autoridades competentes. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia após autorizar o aumento nos preços cobrado pelas refinarias da Petrobras em R$ 0,41/litro de gasolina, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, reclamou da alta dos preços praticados pelos postos de combustíveis.

Em um mensagem no X, o antigo Twitter, Prates reproduziu uma reportagem de jornal com o título alertando para a preço do litro gasolina acima de R$ 6 no Rio de Janeiro e defendeu que o impacto do ajuste da Petrobras é de R$ 0,30, levando-se em conta a mistura compulsória do etanol.

“Estimamos que o impacto do ajuste para a gasolina na porta das refinarias da Petrobras (de 0,41) é de 0,30 (considerando a mistura compulsória do etanol)”, afirmou Prates na postagem. “Considerando a sua aplicação ao preço médio anterior do Rio (R$ 5,43), a nova média deveria ser de R$ 5,73 e jamais passar de 6 reais”, disse ele. “A média Brasil estava em R$ 5,53 – portanto, R$ 5,83 pós. Hora das autoridades competentes fiscalizarem e, se necessário, protegerem o consumidor…”, escreveu o presidente da Petrobras em sua postagem na rede social.

No comunicado em que anunciou o aumento, nessa semana, a Petrobras detalhou ainda que, no caso da gasolina, a se considerar “mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos”, visto que o combustível é misturado com etanol, para venda, “a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba”, de acordo com cálculos citados pela companhia.

Já no caso do diesel, a considerar “mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos”, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor, ou seja, a participação da empresa na formação desse preço, “será, em média, R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba”, detalhou a Petrobras na ocasião, no mesmo comunicado.

Prates finaliza o desabafo com uma solicitação ao Ministério da Justiça para reforçar a fiscalização. “Hora das autoridades competentes fiscalizarem e, se necessário, protegerem o consumidor“, conclui para, logo em seguida, marcar os perfis do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do próprio Ministério.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/presidente-da-petrobras-reclama-de-alta-do-preco-da-gasolina-nos-postos/

Presidente da Petrobras reclama de alta do preço da gasolina nos postos

2023-08-19