Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

No acumulado em 12 meses, o Índice FipeZap registra alta de 6,10% Foto: Diogo Moreira/Gov-SP No acumulado em 12 meses, o Índice FipeZap registra alta de 6,10%. (Foto: Diogo Moreira/Gov-SP) Foto: Diogo Moreira/Gov-SP

Os preços de venda dos imóveis residenciais registraram um aumento de 0,55% em março no Brasil, segundo o Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (05). A alta deve ficar abaixo do avanço projetado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período, de 1,06%.

No primeiro trimestre deste ano, os valores dos imóveis avançaram 1,58%, também abaixo da inflação esperada para o período (2,63%).

Em março, a maioria das capitais monitoradas pelo Índice FipeZap teve alta no preço médio de venda dos imóveis residenciais. A exceção foi Porto Alegre, que registrou leve queda de 0,09%. Os maiores aumentos foram observados em Manaus (2,56%), Goiânia (2,52%) e Campo Grande (2,13%).

No acumulado em 12 meses, o Índice FipeZap registra alta de 6,10%, enquanto a expectativa para a inflação é de 10,69%. Entre as capitais, o levantamento mostrou que o preço do metro quadrado é mais caro em São Paulo (R$ 9.831), Rio de Janeiro (R$ 9.701) e Vitória (R$ 9.016).

Os valores mais baixos, por outro lado, foram observados em Campo Grande (R$ 4.850), João Pessoa (R$ 5.061) e Goiânia (R$ 5.448). Em Porto Alegre, o metro quadrado custa, em média, R$ 6.386.

