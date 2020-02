Na comparação com janeiro do ano passado, porém, os preços acumulam alta nominal – ou seja, sem considerar a inflação – de 4,33%. Das 16 capitais analisadas, apenas quatro não tiveram alta nominal nos preços no primeiro mês de 2020: Rio de Janeiro (-0,01%), Fortaleza-CE (-0,78%), João Pessoa-PB (0%) e Manaus-AM (0,62%).

Campo Grande-MS foi a capital onde os valores mais subiram (0,58%), seguida por Vitória-ES (0,60%) e Goiânia-GO (0,58%).