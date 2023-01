Mundo Preços do gás natural estão nos níveis mais baixos desde que Rússia entrou em guerra

6 de janeiro de 2023

Foto: Divulgação

Os preços do gás natural na Europa e nos Estados Unidos caíram para níveis vistos pela última vez antes da Rússia desencadear uma crise global de energia ao invadir a Ucrânia. Os preços do gás no atacado na Europa, medidos pelo contrato futuro de referência holandês, caíram quase 48% desde meados de dezembro, negociados a 71 euros (US$ 74) por megawatt-hora na sexta-feira – aproximadamente onde estavam em 15 de fevereiro do ano passado, um pouco acima uma semana antes do ataque não provocado de Moscou ao vizinho.

Os preços estão agora quase 80% abaixo da alta histórica de agosto, de 346 euros (US$ 364) por megawatt-hora.

Nos Estados Unidos, o custo do gás no atacado que flui pelo oleoduto Henry Hub – que serve como referência de preço do país – caiu 50%, para US$ 3,68 por milhão de unidades térmicas britânicas (Mbtu) desde o final de novembro, de volta aos níveis vistos pela última vez em dezembro de 2021.

Clima

Após um período de frio extremo que varreu os Estados Unidos no mês passado, o retorno do clima mais quente em janeiro ajudou a reequilibrar as lojas de gás, reduzindo os preços. A Europa também pode agradecer um período recorde de clima quente, bem como seu próprio esforço no verão passado para encher o armazenamento de gás, apesar de uma queda nas importações da Rússia, seu maior fornecedor antes da guerra.

“Não há mais pânico”, disse Henning Gloystein, diretor de energia, clima e recursos do Eurasia Group, referindo-se aos temores que surgiram no ano passado de que a Europa poderia ser forçada a racionar o gás durante o inverno. É uma notícia encorajadora para os milhões de lares e empresas em todo o continente que lutam para pagar suas crescentes contas de energia. Mas eles não devem esperar alívio imediato, disseram analistas à CNN.

A queda dos preços da energia ajudou a reduzir a inflação. Nos 19 países que compartilham o euro como moeda, a inflação dos preços ao consumidor caiu para 9,2% em dezembro, de 10,1% no mês anterior.

