Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

José Arno Appolo do Amaral (D) estava internado desde o dia 22, com o vice Valter Slayfer respondendo como prefeito em exercício desde então. Foto: Divulgação/PM Alvorada José Arno Appolo do Amaral (D) estava internado desde o dia 22, com o vice Valter Slayfer respondendo como prefeito em exercício desde então. (Foto: Divulgação/PM Alvorada) Foto: Divulgação/PM Alvorada

O prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, que estava internado desde 22 de julho no Hospital Ernesto Dornelles, está recuperado do coronavírus e tem alta prevista para esta sexta-feira (31), divulgou a Prefeitura Municipal após receber o último boletim de atendimento do hospital sobre o estado de saúde do prefeito.

Conforme o boletim, ele está em boas condições e negativado para Covid-19, com a tomografia de tórax de controle realizada.

Desde o afastamento de Appolo, Valter Slayfer assumiu como prefeito em exercício.

