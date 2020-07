Esporte Prefeito Nelson Marchezan Júnior fala ao vivo na Rádio Grenal sobre a liberação dos jogos do Gauchão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Marchezan fez o anúncio junto com os presidentes dos clubes da dupla Grenal e da FGF. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan fez o anúncio junto com os presidentes dos clubes da dupla Grenal e da FGF. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, participa ao vivo nesta sexta-feira (31), a partir das 14h30min, de entrevista ao vivo por videoconferência na Rádio Grenal. Ele vai falar sobre a liberação do futebol na Capital, que autorizou a realização de jogos na Arena e no Beira-Rio neste final de semana pelo segundo turno do Gauchão.

Sintonize a Rádio Grenal em FM 95,9, pelo site radiogrenal.com.br, aplicativos ou Claro Net canal 300, ou ainda pelas redes sociais:

