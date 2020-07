Esporte Federação confirma data, horários e sedes das semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Taça Francisco Novelletto Neto vale o 2º turno do Gauchão 2020. Foto: Pedro Trindade/FGF Taça Francisco Novelletto Neto vale o 2º turno do Gauchão 2020. (Foto: Pedro Trindade/FGF) Foto: Pedro Trindade/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informou nesta sexta-feira (31) oficialmente a data, os horários e as sedes das partidas válidas pela fase semifinal da Taça Francisco Novelletto Neto, valendo pelo 2º turno do Gauchão 2020. Os dois jogos serão realizados no próximo domingo (2). A partir das 16h, o Inter receberá o Esportivo no Estádio Beira-Rio. E, às 19h, é a vez de o Grêmio enfrentar o Novo Hamburgo na Arena.

O mando de campo será das equipes de Porto Alegre, devido ao fato de tricolores e colorados terem concluído a fase classificatória na primeira posição de seus respectivos grupos. Os vencedores dos confrontos se enfrentarão na final do returno.

A exemplo dos demais duelos do campeonato e seguindo o rigoroso protocolo sanitário aprovado pelo governo estadual, não haverá presença de torcida. A circulação de pessoas no entorno dos estádios estará restrita aos profissionais diretamente envolvidos com o evento.

