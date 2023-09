Rio Grande do Sul Prefeito de Cachoeira do Sul é afastado do cargo durante operação do Ministério Público

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Operação Fandango investiga supostas fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, concussão e crimes de responsabilidade Foto: MP/Divulgação Operação Fandango investiga supostas fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, concussão e crimes de responsabilidade. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã desta quinta-feira (28), em Cachoeira do Sul, na Região Central do Estado, a Operação Fandango, que investiga supostas fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, concussão e crimes de responsabilidade.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na prefeitura da cidade e nas secretarias municipais de Administração, da Fazenda, do Interior e Transportes, de Meio Ambiente e de Obras, além de residências de agentes públicos e empresários. Nesses locais, o MP recolheu documentos e equipamentos eletrônicos.

Também foram cumpridos mandados de afastamento das funções, com proibição de frequentar as dependências do Poder Executivo local, bem como de manter qualquer espécie de contato com os demais investigados e suspeitos. O prefeito José Otávio Germano (PP) foi afastado do cargo.

“Em relação aos empresários, foram cumpridos mandados de proibição de exercer direta ou indiretamente qualquer espécie de atividade de natureza econômica/financeira com o Poder Público e suspensão dos contratos firmados, que estejam em andamento com o município de Cachoeira do Sul”, informou o MP.

As ordens judiciais foram expedidas pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS. A ação contou com o apoio da Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeito-de-cachoeira-do-sul-e-afastado-do-cargo-durante-operacao-do-ministerio-publico/

Prefeito de Cachoeira do Sul é afastado do cargo durante operação do Ministério Público

2023-09-28