Celebridades Morre, aos 82 anos, o ator Michael Gambon, que interpretou Dumbledore em “Harry Potter”

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore na versão cinematográfica de "Harry Potter" Foto: Divulgação Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore na versão cinematográfica de "Harry Potter". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ator irlandês Michael Gambon, conhecido por interpretar o professor Alvo Dumbledore na saga de filmes “Harry Potter”, morreu nesta quinta-feira (28), aos 82 anos. Ele estava hospitalizado com pneumonia. A morte foi confirmada por familiares.

Gambon nasceu em Dublin e começou a atuar no teatro no início dos anos 1960. Mais tarde, estreou na TV e no cinema. Entre os seus papéis, estão o líder psicótico da máfia em “O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante”, de Peter Greenaway, em 1989, e o idoso rei George V, em “O Discurso do Rei”, de Tom Hooper, em 2010.

Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore na versão cinematográfica de “Harry Potter”. Ele encarou o papel depois da morte de Richard Harris, em 2002. Harris participou dos dois primeiros longas da franquia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/morre-aos-82-anos-o-ator-michael-gambon-que-interpretou-dumbledore-em-harry-potter/

Morre, aos 82 anos, o ator Michael Gambon, que interpretou Dumbledore em “Harry Potter”

2023-09-28