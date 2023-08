Rio Grande do Sul Prefeito de Gravataí entrega as chaves do prédio histórico da prefeitura ao setor cultural

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

O prédio onde ficava o gabinete do prefeito Luiz Zaffalon será destinado a intervenções culturais Foto: Divulgação o prédio onde ficava o gabinete do prefeito Luiz Zaffalon será destinado a intervenções culturais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ato de entrega das chaves do prédio histórico da prefeitura de Gravataí ao setor cultural ocorre na tarde desta segunda-feira (28). Com a mudança da sede do Exevcutivo para o novo centro administrativo municipal, o prédio onde ficava o gabinete do prefeito Luiz Zaffalon será destinado a intervenções culturais.

Segundo Zaffalon, entregar esse prédio histórico para o setor cultural é respeitar o trabalho feito no município pelo setor. “O Centro de Gravataí está passando por uma revitalização importante. Garantir que a cultura esteja presente no coração da cidade é um compromisso da nossa gestão. Gravataí só tem a ganhar com este novo espaço”, ressaltou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Leandro Ferreira, a cerimônia de entrega das chaves é mais uma demonstração de compromisso do prefeito com a cultura. “Conquistamos este espaço por meio da força do trabalho do setor cultural no município. Nossa cidade carece de mais locais para essas atividades e agora teremos mais uma possibilidade de entregar eventos e ações para a comunidade”, afirmou o secretário.

“Ainda estamos estudando qual a melhor forma de aproveitar esse prédio histórico. Trazer uma parte da biblioteca municipal para essa região, utilizar para exposições de arte, são diversas as possibilidades. Mas, com certeza, nosso foco é entregar mais serviços de cultura para a população”, prosseguiu Ferreira.

