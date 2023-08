Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 12 estradas gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), os trabalhos prosseguem até sexta-feira

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em 12 estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (28) e prosseguem até sexta-feira (1º).

Devido à presença de trabalhadores e máquinas na pista, pode haver bloqueios no trânsito. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, as equipes da EGR realizam reparos localizados entre os quilômetros 26 e 40 da ERS-239, entre Sapiranga e Parobé, além de roçadas e limpeza das margens na ERS-239, do quilômetro 13 ao 15, em Novo Hamburgo, e do quilômetro 48 ao 63, entre Parobé e Taquara.

Os serviços também serão executados na ERS-115, do quilômetro 24 ao 42, entre Três Coroas e Gramado, na ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, entre Três Coroas e São Francisco de Paula, na ERS-474, do quilômetro 0 ao 5, em Santo Antônio da Patrulha, e na ERS-040, do quilômetro 11 ao 50, em Viamão.

Nas rodovias do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no quilômetro 29, também em Lajeado.

Além disso, haverá trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vilanova e Encantado, na ERS-129, do quilômetro 75 ao 85, entre Encantado e Muçum, na ERS-130, do quilômetro 75 ao 90, entre Lajeado e Arroio do Meio, e na RSC-453, do quilômetro 50 ao 95, entre Estrela e Garibaldi.

Já na Serra Gaúcha, as equipes executam a colocação dos meios-fios e a pavimentação asfáltica das alças que dão acesso ao viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, em Gramado. Na ERS-235, do quilômetro 23 ao 24, em Gramado, e do quilômetro 2 ao 3, em Nova Petrópolis, as equipes atuarão na implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos.

Roçada e limpeza de margens serão executadas na RSC-453, do quilômetro 50 ao 95, entre Estrela e Garibaldi, na ERS-115, do quilômetro 24 ao 42, entre Três Coroas e Gramado, na ERS-466, do quilômetro 0 ao 5, em Canela, e na ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

2023-08-28