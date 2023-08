Rio Grande do Sul Lizandra Mello Chinali é escolhida rainha da Festa Nacional da Uva 2024

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Festa da Uva será realizada de 15 de fevereiro a 3 de março de 2024 em Caxias do Sul Foto: Leandro Araújo/Divulgação A Festa da Uva será realizada de 15 de fevereiro a 3 de março de 2024, em Caxias do Sul. (Foto: Leandro Araújo/Divulgação) Foto: Leandro Araújo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A representante do Esporte Clube Juventude, Lizandra Mello Chinali, foi eleita rainha da edição de 2024 da Festa Nacional da Uva. Eduarda Ruzzarin Menezes, do Recreio da Juventude, e Letícia de Carvalho, da União das Associações de Bairros, foram escolhidas princesas.

A escolha das soberanas, realizada no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite de sábado (26), reuniu aproximadamente 2.500 pessoas, entre autoridades, convidados, imprensa, familiares das embaixatrizes e participantes das torcidas.

O trio vencedor receberá como prêmios uma viagem de sete dias para a Praia do Forte (BA) em um resort all inclusive e um semestre de aulas de italiano na Universidade de Caxias do Sul. A rainha ainda ganhará um curso de pós-graduação da instituição, de acordo com a sua área profissional.

Com o tema “Caminhos e Lugares”, a Festa da Uva será realizada de a ço de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/lizandra-mello-chinali-e-escolhida-rainha-da-festa-nacional-da-uva-2024/

Lizandra Mello Chinali é escolhida rainha da Festa Nacional da Uva 2024

2023-08-28